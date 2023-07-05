انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف. عبير صبري رامية نفسهاعلي أي راجل و بتغريه عشان مصلحتها من فيلم عصافير النيل .. شوف عملت أيه مع صبي المعلم !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبير صبري (14 مارس 1971 -)، ممثلة ومقدمة برامج مصرية

درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق»

الإعتزال والعودة

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عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن كل