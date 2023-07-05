انت الأن تتابع خبر بدون تقطيع فديو مسرب لمده نصف ساعه من كواليس فيلم رساله الوالي اتفرج علي الدلع والجمهور يرد الرقابه ي فنانه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر فيلم الرساله الوالي من اشهر الافلام التي تم انتاجها في جيل التسعينات بطوله الزعيم عادل امام والفنانه الكبيره يسرا وظهر الفنان عادل امام في دور صاحب الرساله التي يقوم بتسليمها للوالي وتدور احداثه على عدد كبير من الدراما تابع..

ظهرت ظهرت بعض المشاهد التي اثارت جدل وضجة كبيره داخل الفيلم بعد عرضه داخل السينما المصريه بساعات بسبب لقطات ظهرت ومشاهد ممنوع من العرض بملابس لا يسمح بالظهور لها امام الكاميرا وبعد انتاج هذا الفيلم نال اعجاب الكثير من الجمهور بسبب الفكره المختلفه التي يدور عنها الفيلم نال انتقاد من بعض النقاد بعد عرضه داخل السينما المصريه شاهد الفديو بالكامل قبل الحذف