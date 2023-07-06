انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف. اول راقصة منقبة في السعودية ترقص وتغني وسط الرجال وغضب كبير من رواد الميديا وتعليق الجمهور تتحدى أشهر راقصة سما المصري وصافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منقبة أبها” تثير الجدل.. واتهامات بالتعدي على “الذوق العام” في السعودية

مشهد استفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وأثار موجة غضب واسعة..

حيث انتشر مقطع فيديو يُظهر فتاة منقبة سعودية تغني وترقص في إحدى الفعاليات في مدينة أبها بالمملكة، في ملابس اعتبرها العديد “غير لائقة” بالنسبة إلى النقاب التي ترتديه.

وفي مقاطع فيديو نشرها مغردون عبر تويتر تظهر فتاة منقبة ترتدي بنطال جينز ضيق وكعب عالي وهي ترقص على أنغام الأغاني التي تؤديها.

طالب العديد من السعوديين بمحاسبة “منقبة أبها” من قبل الجهات المعنية في المملكة بعد أن أثار المقطع موجة غضب وسخط واسع في الشارع السعودي.

ردود الأفعال

وعبر الشارع السعودي عن استياءه الشديد وغضبه من تصرف الفتاة واعتبروا أن رقص وغناء منقبة في أبها تشويه وإساءة للنقاب والمنقبات وتداول المستخدمون هاشتاغ “الذوق العام” عبر منصة تويتر للحديث عن المقطع المنتشر.

غرد مستخدم يدعى إبراهيم محمد بغضب وقال:

“المناظر المقززة اللي انتشرت البارحة في أحد المهرجانات هي لا تحدث أصلًا، وهي لا تمثل المنطقة ولا ثقافتها ولا فنونها ولا أدبها ولا أناقة أهلها، بكل اختصار ايش المهزلة والهبل هذا؟ وليش صار وكيف صار؟

البشرية بكل تفاصيلها تتبرأ من تنسيق الملابس هذا، وتتبرأ من الفن إذا كان بهذا الشكل، وتتبرأ من الترفيه والمتعة إذا كانت بهذا الأسلوب!”

مدينة أبها في الأيام القادمة

مُقبلة على توافد كبير من السياح والزوار!

مدينة أبها …

في هذي الأيام على وشك دخول موسمها السنوي الأهم!

إذا ما أحد بيتكلم أنا بأتكلم …

المناظر المقززة اللي انتشرت البارح في أحد المهرجانات هي لا تحدث أصلًا، وهي لا تمثل المنطقة ولا ثقافتها ولا فنونها…



