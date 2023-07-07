انت الأن تتابع خبر كيوم ولدتها للكبار فقط.. المومس الفاضلة فيفي عبده بفيديو مسرب بوصلة رقص شرقي جننت الشباب وتحدت في بها اشهر راقصة في مصر صافيناز وسما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة فيفي عبده غضب متابعيها، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكانت ترقص فيه والأمر الذي تسبب في موجة من الجدل والهجوم الشديد عليها.

نسشرت فيفي عبده مقطع فيديو وهي رقص على أنغام أغنية شعبية، وكانت ترتدي فستان أسود جريء مفتوح الصدر، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور .

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وانهالت عليها التعليقات المهاجمة حيث قال أحد متابعيها :” ربنا يهديكي بس لازم تحطي فى دماغك ان الناس فعلا تعبانة من كل حاجة فى ناس معندهمش يجيبو اكل وشرب وحلتهم ضنك انا فعلا اسف انى انضميت لصفحتك وهصحح ده انى هخرج منها”.

وأضاف أخر :” الناس لسة تحت الأنقاض يا فيفي ، المسلمين لسة ما اندفنوش بسوريا و تركيا استني شوي لاحقة عالرقص”

كشغت الفنانة فيفى عبده تعرضها لموقف صعب خلال لقائها ببرنامج كتاب الشهرة قائلة : “تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية، حيث قرر زوجى أن يصطاد غزال مع صديقه وزوجته واصطحبونى معهم ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها خاصة أنى لست جريئة مثلهم وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمنى إلا أننى قفزت فوق أحد الأشياء العالية