بدون خجل بالبكيني ابو حمالة.. منة فضالي دوبت الشباب بالأسود أبو حمالة والمكشوف ..اتفرج علي القمر

انت الأن تتابع خبر بدون خجل ولا حياء منها بالبكيني ابو حمالة.. منة فضالي دوبت الشباب بالأسود أبو حمالة والمكشوف..اتفرج علي القمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانه منه فضالي صاحبه ضجه المواقع التواصل الاجتماعي في الاشهر الماضيه التي لاقت انتقالات الواسعه بسبب ملابسها التي تظهر بها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

حيث نشرت عدة صور لها جديده على الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وظهرت من فضالي على شاطئ البحر وهي ترتدي البكيني من اللون الاسود الذي كان مكشوفا تماما من جهه الصدر والكتفين بصوره كبيره جدا.

وتركت شعرها منسددا على كتفيها مما مالت بعض الاعجابات كماله انتقادات واسعه بسبب هذه الاطلاله العاريه منها تماما وتركت شعرها على كتفها وهي تقوم بوصله رقص على شاطئ البحر خلال قضاء اجازتها الصيفيه.

وعلقت منه فضالي على هذه الصور بنسمع ونشوف كل يوم علينا حاجات كثير وايه هتقوله كمان ثاني حيث ضجة مواقع التواصل الاجتماعي في الايونة الاخيره بما تفعله منه فضالي على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر صور لها عاريه تماما مما تعرضت الانتقادات الحاده في الفتره الماضيه

وتشارك النجمه منه فضالي في احدث مسلسل في الفتره الحاليه وتقوم بتصوير والكواليس من مسلسل الونش الذي سوف يعرض قريبا على الشاشات التلفزيون والواقع التواصل الاجتماعي



