انت الأن تتابع خبر عدت صافيناز.. فلاحة مصرية شقراء خارقة الجمال ولعت النت تتحدي أشهر راقصة جوهرة وموكا بوصلة رقص جميله من غرفة نومها ابهرت الشباب ومتابع مسحت سما المصري .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ربوصلة رقص قوية للغاية فلاحة مصريه أبهرت الشباب وتحدت اشهر راقصة في مصر والوطن العربي سما المصري وصافيناز بما فعلته من داخل غرفه نومها.

انتشر مقطع فيديو لربة منزل ترقص بطريقة غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تصدر اسم الراقصة صافيناز محرك البحث جوجل، بعد تصريحاتها خلال لقائها في برنامج «تابوو» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة «دجلة الفضائية»،

وأطلقت صافيناز خلال الحلقة العديد من التصريحات خلال الحلقة جعلت اسمها الأكثر بحثا على «جوجل».

وخلال الحلقة، قال الإعلامي نزار الفارس لـ صافيناز «رب العالمين ما راضي عن الرقص»، وردت صافيناز عليه بسخرية قائلة: «هو اللي قالك

وأشارت صافيناز إلى أنها من عائلة محافظة جدا، وتدعو الله قبل صعودها على المسرح في كل مرة.