مني فاروق تشوق الشباب وتتحدي أشهر راقصة بوصله رقص رائعه بالبكيني .. اتفرج

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رياض - احمد صلاح -نشرت الفنانة منى فاروق فيديو لها على إنستجرام، وظهرت من خلاله ترقص على أغنية نحنوح لدنيا سمير غانم التي تقول كلماتها "انا سينجل ليه"

ووجهت الفنانة منى فاروق سابقًا نصيحة لمتابعيها عبر خاصية ستورى بحسابها بتطبيق إنستجرام، ونشرت فيديو لمسجد وعلقت عليها :" الصلاة خير من النوم".

شاركت الفنانة منى فاروق منشورا لشقيقها مصطفى يشن فيه هجوما على متتقديه.

وجاء في المنشور الموجود على ستوري حسابها بـ "انستجرام": انا مش فاهم بعض الناس اللي بقى عندهم بجاحة للدرجة دي، ومش وراهم شغلانة غير انهم يصحوا من النوم يفكروا هنضايقة إزاى.

واختتم منشوره:" بلاش تضيعوا وقت معايا مفيش حاجة هتأثر فيا ولا بعلاقتي بأهلي".

وكانت قد ردت الفنانة منى فاروق على متابع ابدى اعجابه بجمالها وقالت برد غير متوقع عبر ستوري حسابها على انستجرام:" اه والله وفي الحقيقة أجمل".

منى فاروقمنى فاروق تهاجم متابعيها

وكانت قد عبرت الفنانة منى فاروق عن غضبها وكتبت عبر حسابها بتطبيق انستجرام :" يلا الاستوري دي اعملها ترند كمان ياللي مش بتخافوا ربنا بجد عندي سؤال مهم ..؟؟ ليه مركزين في حياتي ..؟ ليه كل حاجه اعملها تطلعوها ترند ..؟ ليه مش سايبني في حالي ..؟ ليه مش عاوزني اعيش زيكم ..؟ ليه مش عاوزني اشتغل واكبر وانجح ...؟؟ ليه بتحاسبوني ..؟؟".

وأضافت منى فاروق :"ليه بتحاربوني في رزقي وحياتي ..؟ ليه مستنين ليا اي حاجه عشان تتكلموا عني وعن عرضي واهلي ..؟ ليه مستكترين عليا اي حاجه حلوه تحصلي ..؟ ليه كل يوم اصحا علي خبر اوحش من اللي قبله ..؟ ليه بتطلعوا اشاعات رخيصه عني..؟؟ ليه انا شغلتكم ...؟؟ ليه بتتكلموا عني بالباطل حتي لو طلعت قولت كلام عادي ...؟ ليه عاوزين بتوجعوني ...؟"

وتابعت :" ليه مش من عاوزني اعيش ...؟ ليه مش بتفكروا في أخرتكم ...؟؟ ليه مش بتفكروا لو ربنا كشف ستره عنكم هيحصل فيكم ايه ..! حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان بيتكلم في عرضي ويقول اشاعات وکل انسان ربنا ستره دي نعمه مش حاسس بقيمتها عشان مش بتحافظ عليها وحسبي الله في كل انسان بيكره جمهوري فيا .... ربنا موجود وهينصرني علي كل ظالم .. من كان منكم بلا خطيئه فليرمها بحجر دع الخلق للخالق حسبي الله ونعم الوكيل".