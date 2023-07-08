انت الأن تتابع خبر فتحت قدميها .. ما ظهر بين بين فخذي القشطة سما المصري ادهش الجميع ومتابع : ملبن اوي ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الراقصة سما المصري، لانتقادات لاذعة من جمهورها بسبب حجم الترهلات التي تعاني منها. ورغم أن تصريحاتها في أحد البرامج التلفزيونية تصدرت تريند جوجل إلا أن إطلالتها أخذت الحيز الأكبر من التريند، حيث ظهرت سما المصري للحديث عن زوجها لها وانفصالها عنه بسبب ، والعروض التي تلقتها للزواج سرا.

وأثارت سما المصري ضجة كبيرة وتعرضت للسخرية والانتقاد بسبب الترهلات، حيث انهالت التعليقات على مقطع فيديو لها ومن ضمنها:” جسمها مترهل كتير “، هي فيها نسبة ترهل فعلاً بس حلوة قوي، مش مترهلة خالص هي جمب وركها بس، فيما قال آخر، إن لزوجها الحق بطلاقها نتيجة الترهلات الكثيرة التي تملأ جسدها، على حد قوله.

وقالت إن هناك الكثير من الشيوخ في دول الخليج عرضوا عليها سرا الزواج منها لكنها رفضت :” لم يعجبوني، فهم رجال كبار في السن وأنا بحب الرجالة الصغيرة” كما كشفت الراقصة الشهيرة ان والدها هددها بالحرق في حال احترافها للرقص الشرقي