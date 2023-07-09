راقصة تشيلية تزيح صافيناز ولورديانا وفيفي من على عرش الرقص بوصلة رقص فاضحة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي - بدرة هي واحدة من أشهر الراقصات الشرقيات في مصر – لكنها تشيلية وليست مصرية.

اشتهرت باسم "بدرة" بعد نزولها إلى مصر منذ عام 2015، لتبدأ الرقص في الأفراح منذ العام 2019، وبدأت شهرتها منذ ذلك الحين، وظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

في عام 2017 تعرضت بدرة للاعتداء بالضرب وظهرت في المستشفى وهي تتلقى العلاج، و أحيت إحدى الحفلات على هامش مهرجان الجونة السينمائي 2020 وظهرت في الفيديو مع السيناريست تامر حبيب، أخر ظهور لها كان في فيديو كليب "نمبر 2"، للفنان أحمد الفيشاوي، الذي هاجم خلاله الفنان محمد رمضان.



بدرة تعيش في مصر منذ سنوات وتدرّس في مدرسة للرقص الشرقي خاصة بها.

فهل من السهل على الأجنبيات أن ينجحن في هذا المجال؟



