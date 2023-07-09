انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. المومس الفاضلة رقص ربة منزل في غرفة النوم ببدلة شفافة أشعلت غرائز الرجال بفيديو جديد ومتابع : مسحت أنجي خوري ورهف القنون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من كثرة الفرح والسرور و الانبساط تظهر لنا مقاطع فيديو لا نساء يرقصن داخل غرف نومهم

ويقومون بنشر هذه المقاطع من أجل الشهرة وجني الأموال انتشر مقطع فيديو لربة منزل ترقص بطريقة غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقطع الذي انتشر بصورة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي لربة منزل ترقص علي اغنية شعبية بطريقة مثيرة نالت إعجاب المتابعين بصورة غريبة جدا وأصبحت تتصدر قائمة جوجل.

حيث كانت ترتدي قميص زهري شفاف وضيق للغاية أظهر بطريقة كبيرة مما جعلها عرضة للانتقادات بصورة كبيرة لما فعلته بسبب رقصها القوي منها للغاية