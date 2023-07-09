انت الأن تتابع خبر من اجل الشهرة.. بدون خجل وصلة رقص لطالبة مصرية صاروخ فى الفصل تتحدى أشهر راقصة صافيناز وسما المصري يتصدر تريند جوجل و يحقق 50 مليون.. اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الراقصة ​سما المصري​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه بينما كانت تخضع بالشوكولا.

وبدت المصري في الفيديو داخل إحدى العيادات المختصة، ترفع قدمها بينما كانت تقوم إحدى الخبيرات بتدليك قدمها بالشوكولا، وعلّقت بالقول:”ودي كانت جلسة مساج بما يسمى ماسك الشوكولاته. مش لاقيين شوكولاته ناكلها فبنحطها علي رجلينا. بس دي طبعاً مش شوكولاته

ومن ناحية أخرى، كانت إتهمت المصري فتاة بها، خلال تواجدها في ملعب القاهرة.

ونشرت المصري عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر واحدة من المشجعات خلال تحديقها بها من الخلف.

وعلّقت المصري على الصورة، قائلة : “البنت اللي ورايا….. حتي البنات قلبت علي حمدي الوزير متحرش السينما المصريه.. باهرج طبعا دي بنوته عسل وشربات تحياتي ليها”.