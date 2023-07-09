انت الأن تتابع خبر اتفرج الفيديو الذي تم تسريبه من فيلم عصافير النيل .. بطولة المومس الفاضلة عبير صبري مع فنان مشهور أشعلت غرائز الشباب بمشهد ساخن في وضعيه البانيو!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عبير صبري من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي ولها عدد كبير من الافلام والمسلسلات داخل الصندوق الفني

ظهرت الفنانه عبير صبري في صوره قديمه لها من كواليس احد الافلام وهي داخل الحمام وفي الباني

و وظهرت شبه عاريه فانتشرت هذه الصوره القديمه على ملصقات التواصل الاجتماعي

هو الامر الذي اثار انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين للفنانه بسبب هذه الصوره الغير موفقه لها داخل الفيلم تابع التفاصيل..

قام احد الاشخاص المجهولين باعاده نشر هذه الصوره مره اخرى الاثاره الجدل ضد الفنانه عبير صبري وكانت هذه الصوره كواليس احد الافلام القديمه للفنانه عبير صبري وقام هذا الشخص باعاده نشرها مره اخرى استخدمها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اثاره البلابل للفنانه عبير صبري داخل الوسط الفني شاهد الفيديو