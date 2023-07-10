انت الأن تتابع خبر بقميص يظهر ما تحته الدلوعة سما المصري تتخطي الحدود بما فعلته في الشارع ولعت النت.. والجمهور كسحتي شمس الكويتية وصافيناز والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه سما المصري بما فعلته في الشارع بسبب ما حدث ولعت النت وكشفت أرقام رسمية مصرية أن الفنانة المصرية سما المصري وزعت بخاخات تحتوي على الكلور على المواطنين في الشوارع لتطهير الشوارع في إطار مكافحة فيروس كورونا الذي أصاب قرابة 300 شخص.

ظهرت سما المصري في مقطع فيديو نشرته على الصفحة الرسمية لموقع الصور والفيديو على إنستجرام، إلى جانب إرشادات حول أعمدة الكهرباء، بالإضافة إلى توزيع رذاذ الكلور على المواطنين.

وتعليقًا على الفيديو، قالت سما المصري: “نزلت في الشارع اليوم وركبت رشاشات ماء وكلور على أعمدة وأشجار لحماية جسدي من كورونا”.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، جميعهم مصريون كانوا على اتصال بإصابات تم تحديدها سابقًا، فيما سجلت حالتي وفاة جديدتين.