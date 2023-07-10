انت الأن تتابع خبر الفيديو الذي تم تسريبه من حفل زفاف مشهور. فيديو رقص فتاة الفستان الأزرق اللي ررقصت في فرح صحبتها تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربى بوصلة رقص هزة وسطها العارم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر في الساعات الماضية، مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو بعنوان «بنت بالفستان الأزرق» لفتاة تقوم بالرقص في حفل زفاف صديقتها.

بدأت القصة بانتشار فيديو للفتاة التي تدعى «ياسمين»، وتقطن بمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، وهي تقوم بالرقص في فرح شعبي على أنغام الطبلة بفستان أزرق.

وأثارت الطريقة التي رقصت بها ياسمين، استياء مستخدمو مواقع التواصل، حيث تهكم البعض من أسلوبها ووجهوا لها انتقادات لاذعة.

من جانبها، خرجت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، للتعليق على الواقعة

وقالت أبو القمصان عبر حسابها على فيسبوك: «فتحت اليوتيوب لقيت بنت قمر، بترقص بمنتهى التلقائية والسعادة والفرجة على الفيديو مبهجة، لأنها بترقص الرقص البلدي المصري على أبوه