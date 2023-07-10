انت الأن تتابع خبر بالبكيني المخطط منه فضالي تخطف الانظار علي احد الشواطئ الشهيره بدبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانه منه فضالي انظار الجميع على شاطئ الغردقه وهي بالبكيني الاحمر الذي اثار انظار الجميع ظهرت الفنانه الكبيره منه فضالي وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه الخاصه بها على احد الشواطئ الشهيره قامت بمشاركه الجمهور بعد الصور الخاصه بها عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك ومنصة تويتر.

تصدرت الفنانه منه فضائي ترند تويتر لساعات ماضيه بعد قيامها بنشر فيديو مدته نصف ساعه وهي تقوم بوصله رقص اذهلت جميع مفاتن جسمها بالكامل بالملابس الشفافه التي كانت ترتديها نالت بعدها الفنانه انتقاد واسع من الجمهور والمتابعين بعد قيامها بنشر اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا حصد هذا الفديو علي عدد كبير من المشاهدات شاهد الفديو بالكامل قبل الحذف.