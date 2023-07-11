انت الأن تتابع خبر كسحت سما المصري.. ولعت النت ربة منزل سورية صاروخ جننت الشباب تتحدي اشهر راقصة صافيناز وفيفى عبده بهزة وسطها بقوه كبيره ومتابع غلبتي رهف القنون وانجي خوري!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه الكبيره المصريه سما المصري والسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بسبب قيامها بمشاركه الجمهور بفيديو ممنوع من العرض لها وغير مناسب للاطفال والعرض داخل الوطن العربي وخارجه بسبب احتواء هذا الفيديو على لقطات ممنوعه تابع التفاصيل..

خطفت سمح المصري انظار الشباب والمراهقين بسبب قيامها بتصوير بث مباشر عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك ومنصة سناب شات وهي تقوم بتغيير ملابسها بالكامل والقيام بغسل الملابس الداخليه الخاصه بها بالحمام امام الجميع بدون كسوف ولا خجل جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه شاهد المشهد بالكامل.

بعد ما نشر هذا الفيديو بالساعات تصدر جميع المنصات نالت سما المصري انتقاد واسع من الجمهور بسبب هذا الفيديو الذي يحتوي على لقطات لا يمكن عرضها امام الاطفال.