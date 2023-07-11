انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. كيوم ولدتها ربة منزل خليجيه صاروخ تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص شرقي ابهرت الشباب بإطلالة مجنونة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سما المصرى وأوضح شعبان في بلاغه أنه في شهر أغسطس 2019 قامت المشكو في حقها بعمل مقطع مصور “فيديو” مدته 11 دقيقة.

قامت من خلاله بالحديث والتعليق على الشاكية، وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف في بلاغه أن المشكو في حقها قامت بتوجيه عبارات تعد سب وقذف وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة للشاكية.

ومن ضمن هذه العبارات” متنسيش انك كنتى في يوم من الأيام شبه برميل الطرشى”، و”عملتى شفط”.

وكذلك عبارة “فاكرة لما قابلتك كنا نخلص قضية “فتاة المول” في فندق كنتى رفيعة وكنت شامة ريحتك من على بعد”.

وأشارت الشاكية في بلاغها أنه تم نشر هذا الفيديو على انستجرام الخاص بالمشكو في حقها.

وعلى قناتها على اليوتيوب بدافع الترويج وزيادة المشاهدات على شبكة الإنترنت وزيادة مكاسبها المادية.

وأضاف في بلاغه أن المشكو في حقها قامت بتوجيه عبارات تعد سب وقذف وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة للشاكية.

ومن ضمن هذه العبارات” متنسيش انك كنتى في يوم من الأيام شبه برميل الطرشى”، و”عملتى شفط”.

وكذلك عبارة “فاكرة لما قابلتك كنا نخلص قضية “فتاة المول” في فندق كنتى رفيعة وكنت شامة ريحتك من على بعد”.

وأشارت الشاكية في بلاغها أنه تم نشر هذا الفيديو على انستجرام الخاص بالمشكو في حقها.

وعلى قناتها على اليوتيوب بدافع الترويج وزيادة المشاهدات على شبكة الإنترنت وزيادة مكاسبها المادية.