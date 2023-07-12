انت الأن تتابع خبر علامات الساعة ظهرت بعد الذي حدث.. عروسة خارقة الجمال بالبيكيني أشعلت غرائز الرجال وتحضر حفل زفافها بملابسها الداخلية وترقص وتقبل عريسها أمام الجميع.. والجمهور العروسة خبرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عروس بالبكيني جميله الشباب بسبب ما فعلته في حفل زفافها الذي تصدر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما فعلته هذه العروس وبدون خجل من اي احد.

وقت تم تداول فيديو بطريقه قويه للغايه لعروس تونسيه عشان عدد غرائز الرجال عندما قامت بخلع فستان زفافها ورقصها مع زوجها بملابسها الداخليه فقط والبكيني ما اثر غضب رواد السوشيال ميديا بسبب ما فعلته هذه العروس وبالطريقه التي ظهرت فيها في حفل زفاف.

ومن المعروف ان البلدان العربيه لها الكثير من العادات والتقاليد التي تحميها حتى دوله تونس ما زالت ايضا في العادات والتقاليد العربيه والاسلاميه والشرقيه بالرغم من ان هناك بعض الاصوات في تونس قد طالبت بالانفتاح الى العلمانيه.