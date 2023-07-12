انت الأن تتابع خبر صوت وصوره مقطع كامل للفنانه شمس الكويتيه مع مخرج مشهور داخل غرفه النوم مقابل التمثيل والظهور في الاعلام اتفرج الفديو كامل بدون حذف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه شمس الكويتيه ترند تويتر ومنصة اليوتيوب خلال الايام الماضيه بعد تسريب فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص دامت لاكثر من نصف ساعه داخل غرفه النوم في احد الفنادق الشهيره بدبي الفيديو الذي اثار الضجه لدي الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك شاهد الفيديو المسرب بالكامل قبل الحذف.

تعتبر الفنانه شمس الكويتيه من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي اثاره للجدل بسبب الفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك ومنصة سناب شات التي تعطي ارباح كثيره للاشخاص الذين يحققون مشاهدات ومتابعين داخل هذه المنصات شمس الكويتيه اكثر الفنانات التي تقوم بنشر الفيديوهات الخاصه بها والممنوعة من العرض داخل غرفه نومها والغرف التي تقوم بتغيير ملابسها داخل الفندق.