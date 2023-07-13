انت الأن تتابع خبv بالبيكيني فقط بدون الفستان الابيض .. عروسة تونسية تصدم الجميع بوصله رقص بالبيكيني بدل من فستان الزفاف بملابسها الداخلية.. لن تصدق ما السبب الذي جعلها تفعل ذلك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد من حفل زفاف في تونس حضره الكثيرون ولكن لم يكن يعلم الكثيرون سوف يحدث في حفل الزفاف هذا.

ويظهر في هذا الفيديو المنتشر للغايه على مواقع السوشيال ميديا العريس وهو ينظر الى زوجته وهي تلعب اكروبات رقصه شهيره في تونس وبعد ان انتهت العروسه من هذه الرقصه خلعت قطعه قماش كانت ترتديها حول خصرها ورمتها على زوجها لكن المفاجاه ليست هنا.

بل على ما اقدمت العروسه التونسيه من فعله حيث رمت قطعه القماش على زوجها وظهرت بملابسها الداخليه بالبكيني فقط بدون خجل من احد ترقص على اكروبات وبعد ذلك اقترب منها زوجها وبدها في تقبيلها امامها الجميع بدون اي حياء من اي احد.

وتسبب هذا الفيديو في صدمه كبيره للغايه من شهد الفيديو من تونس او حتى من البلدان العربيه بسبب ما فعلته هذه العروس امام الجميع