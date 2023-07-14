انت الأن تتابع خبر للكبار فقط كيوم ولدتها أمها.. تسريب مقطع ممنوع من العرض لمنى زكي مع فنان مشهور من فيلم اصحاب ولا اعزاء خلعت ملابسها قطعة قطعة بدون خجل أو ذرة حياء.. والجمهور كسحتي فيلم عصافير النيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز ، هو ما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي أثناء الحديث عن قصة فيلم أصحاب ولا أعز،

لكن خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حسم هذا الجدل بقوله إن فيلم أصحاب ولا أعز ليس له علاقة بالدولة المصرية، لا من قريب أو بعيد ، فهو فيلم صناعة لبنانية بالكامل، ومصر ليست طرف فيه بأشكل من الأشكال.

وأضاف عبد الجليل ، في معرض حديثه عن قصة فيلم أصحاب ولا أعز ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن هذا الفيلم إنتاج «Netflix» وهي منصة دولية،

وإذا أرادت عرضه في مصر يجب أن يعرض على الرقابة وشروط الرقابة، ولكن لم يطلب عرضه في مصر حتى الآن، لافتا إلى أن أي فيلم يتخطى المعايير الرقابية في مصر لا يعرض.