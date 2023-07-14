انت الأن تتابع خبر الصاروخ وصل .. فيديو مسرب من داخل غرفه نومها بطولة المومس الفاضلة سما المصري هتفرجك على اللحم كله بفيديو جديد بقميص النوم.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المثيره الجدل دائما الفنانه المصريه سما المصري بسبب ما تقوم بنشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها من اشهر الفنانات اثاره للجدل في تاريخ مصر الحديث.

مقدمه سما المصري العديد من الاعمال ولكنها لم تنجح حيث فشرت اعمالها وفشل الانتاج الذي كان في هذه الاعمال مما جعل العروض لا تاتيها كما كان في السابق.

وقدمت سما المصري ادوار المشرفيه كثيرا وقامت بعمل دور البطوله في العديد من الافلام ولكنها كما ذكرنا سابقا فشلت فتيات الى السوشيال ميديا وقام لها على موقع يوتيوب اضافه الى حسابات لها على مواقع اخرى مثل انستغرام وفيسبوك والتويتر.

وتنشر سما المصري الكثير من حياته الخاصه على هذه موقع يوتيوب ودائما ما تفسير الجدال بسبب اطلالاتها القويه حيث تم تداول فيديو قوي لها وتقوم بالرقص من داخل غرفه نومها بطريقه قويه للغايه عرضها الى وكثير من الانتقادات بسبب ما فعلته في هذا الفيديو