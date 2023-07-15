كيوم ولدتها امها.. عندما تحول المشهد الي واقع المشاهد الممنوعه من العرض فيلم عصافير النيل هجم عليها كالوحش بسب جمالها بطولة فتحي عبد الوهاب وعبير صبري في والجمهور كسحتي فيلم رساله الي الوالي م زق فستانها

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رياض - احمد صلاح - شاركت النجمة المصرية عبير صبري، في حفل ختام الدورة الـ43 من عمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بدار الأوبر المصرية.

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وجذبت عبير صبري عدسات المصورين، أثناء مرورها على السجادة الحمراء، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أحمر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفها.

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديراً لمسيرتها الفنية، كما كرم المهرجان الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

وبلغ إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 98 فيلماً، تمثل 63 دولة حول العالم.