انت الأن تتابع خبر براحة يا زعيم هو التمثيل كدا.. أجمل مشهد تم تسريبه من فيلم بوبوس بطولة يسرا وعادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان عادل إمام، محركات البحث «جوجل»، بعد حديث الفنانة يسرا عنه وعن طبيعة علاقتهما، على مدار السنوات الماضية، وذلك خلال استضافتها في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي.

وقالت الفنانة خلال اللقاء، «أجمل ما في عادل إمام هو كواليس العمل معاه، كان يجعل كواليس العمل سعيدة ويتعرف على كل الموجودين، هو شخص جميل ودمه خفيف».

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، علاقة الزعيم عادل إمام والفنانة يسرا.

وسبق وأن تحدثت الفنانة يسرا، خلال برنامجها مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، عن علاقتها بالزعيم، قائلةً، «نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي، عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه.. عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه».