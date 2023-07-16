من اجل الشهرة والتريند. كيوم ولدتها ربة منزل مصريه أشعلت غرائز الرجال من داخل غرفه نومها تتحدى اشهر راقصه في مصر والوطن العربي بوصله رقص بلدي بالاسود المفتوح في بث مباشر علي تيك توك.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - قالت الراقصة صافيناز إنها لم ترقص لزوجها من قبل في المنزل، مؤكدة أنها تكون شخصية مختلفة عندما تترك المسرح.

وأضافت صافيناز خلال لقائها في احدى البرامج التلفزيونية قائلة: «ولا مرة رقصت لجوزي في البيت، وهو مطلبش ده مني، مش كفاية أنا رايحة جاية قدامه، ليه أرقص؟

برقص للجمهور هو اتجوزني عشان أرقصله؟ أنا شخصية مختلفة في البيت، اللي على المسرح تمثيل نزلت من المسرح ببقى شخصية مختلفة تماما».وعن سبب عدم إنجابها قالت: «مشفتش راجل يستحق يكون والد ابني أو ابنتي، ولم أحب الإنجاب من أزواجي السابقين».