اتفرج بالصوت والصوره .. كيوم ولدتها امها سما المصري جننت الشباب بما فعلته تضع الصابون علي الخيار بدون ذرة خجل او حياء في بث مباشر علي تيك توك .. لن تصدق ماذا تفعل به واين تضعه

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رياض - احمد صلاح -ماسك الخيار والصابون لتبييض وتقشير البشرة لن تصدقي النتائج من أول مرة، الخيار يعتبر من أكثر النباتات المفيدة للبشرة،

حيث يعمل على تبييض البشرة والتخلص من بقايا الجلد الميت، مما يعد من الوصفات التي تعطي نتيجة فعالة في أسرع وقت، وذلك علي عكس المنتجات الكيميائية التي تؤثر علي الجلد وهذا لاحتوائها علي مواد ضارة بالبشرة كما أنها مكلفة للغاية، ولهذا فإن الوصفات الطبيعية هي من أفضل الحلول للحصول علي بشرة ناصعة البياض وبمكونات تتوافر في المنزل.

يتكون هذا الماسك من الخيار والصابون وهما المكونين الرئيسيين في هذا الماسك كما يتم استخدام بعض المكونات الأخرى مثل:

الماء ساخن.

نشا الذرة.

عصير الليمون.

يتم إضافة هذه المكونات بنسب معينة وذلك على حسب الكمية التي يحتاج إليها المستخدم