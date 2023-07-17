رولا يموت تستعرض جسدها النوووي بوضعيات فاضحة بدون ملابسها في نهار رمضان ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 مارس 2023 12:06 صباحاً - أثارت العارضة اللبنانية رولا يموت شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الاخيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

في التفاصيل ، نشرت العارضة اللبنانية رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من آخر جلسة تصوير قامت بها بوضعيات صادمة.

وظهرت رولا يموت في الصورة بملابس جريئة جدا أظهرت مفاتنها بشكل صادم مرتدية طقم باللون الابيض الشفاف خلال جلسة تصويرها الاخيرة ، حيث تفاعل الكثيرمن جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

من جهة اخرى ، أثارت صورة رولا يموت مؤخرا عبر حسابها الشخضي على تطبيق الانستجرام ضجة واسعة برفقة شقيقتها الفنانة هيفاء وهبي بعد عدة سنوات من الشجار.

الجدير بالذكر أن العارضة رولا يموت ، هي الاخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي ، بدات شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلععام 2016 ولاقت اعجابا كبيرا من قبل الجمهور بعد إصدارها عدة اغنيات استعراضية.

تحظى رولا يموت بشعبية عالية ويتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام قرابة ال1 مليون متابع من دول مختلفة.

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