عدت سما المصري. الراقصه ملكة جمال روسيا صافيناز تضع الصابون والخيار في بث مباشر في الحمام علي تيك توك لن تصدق أين تضعه..ومتابع كسحت فيفي عبده و سما المصري

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رياض - احمد صلاح - تعيش الراقصة الاستعراضية صافيناز حالة من النشاط الفني، في الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء حفلات موسم الصيف وكذلك الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وكشف أحد منظمي الحفلات، عن أجر الراقصة صافيناز، حال التعاقد معها لإحياء حفل، إذ تحصل في الساعة الواحدة على 30 ألف جنيه وهو ما يعادل 2500 دولار، أي في الدقيقة 500 جنيه وهو ما يعادل 35 دولار، موضحًا أن صافيناز تعد من أغلى الراقصات الأجانب اللواتي يحصلن على أجر في مصر.

وأضافت صافينار في تصريحات تليفزيونية لها: “لو حد اتحرش بيّ وأنا برقص هاعوره في وشه ومش هينساها حتى لو هموت، هضرب وهتضرب.. متحطش في الموقف ده، ومرة كنت راكبة مترو في موسكو وحد جرب يمسك وسطي لفيت وضربته بالرجل ووقعته من السلالم المتحركة ومسكته من قميصه وجيبت له الشرطة، وقلت له بالروسي يا ابن الكلب”.