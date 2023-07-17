صنف باقوى في فيديو في الانترنت.. من أجل ربح الما ل والشهرة ربة منزل في غاية الحسن والجمال ولعت النت بوصلة رقص تتحدي اشهر راقصة في مصر سما المصري وصافيناز!!

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رياض - احمد صلاح - تصدرت انجي خوري مواقع البحث المختلفة و ذلك بعد تداول خبر القاء القبض عليها بتهمة سب وقذف، إضافة الى دخولها للبنان خلسة عدة مرات

ومن المعروف أن انجي خوري خلال الأشهر الماضية قامت بكسر الحكم الصادر ضدها بإلغاء إقامتها فى لبنان على خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة ، حيث أثارت انجى خورى الجدل مرات عديدة بسبب فيديوهات و صورها الفاضحة التى تنشرها على الـ Social media بهدف زيادة عدد المتابعين مما جعل السلطات اللبنانية تقوم بترحيلها خارج لبنان ومنع إقامتها .

معلومات عن انجي خوري بعد القبض عليها فى سوريا

كما أثارت انجي خوري و اسمها الحقيقى ” نجوى خليق الله ” ضجة منذ فترة بعد اساءت للنجمة و كوكب الشرق أم كلثوم ، حيث سألت متابعيها و هى ترتدى ملابس شبة عارية ” مين بتحبوا بالليل أكتر انا ولا أم كلثوم؟ “.