اجدع من سما المصري .. ربه منزل صاروخ بوصلة رقص قوية جننت الشباب تتحدي فيفي عبده وصافيناز.. ومتابع احلي من رانيا يوسف

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رياض - احمد صلاح - تعتبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل

هي من اهم المنصات التي تعطي ارباح كثيره للمتابعين بسبب الفيديوهات التي يتم نشرها والتي تحصل على عدد كبير من المشاهدات قامت ربه منزل بانشاء صفحه رسميه على الفيسبوك ومنصة سناب شات وذلك من اجل الترويج للفيديوهات التي تقوم بنشرها للبحث عن الشهره..

بدون كسوف ولا خجل ربه منزل تقوم بنشر فيديوهات في اوضاع غير موفقه وغير مناسبه لها داخل غرفه النوم بعد ما تصدرت فيديو مدته ربع الساعه يحتوي على وجود سيده تبلغ من العمر 30 عام

تقوم بتغيير ملابسها الداخليه بالكامل امام الكاميرا في بث مباشر وذلك من اجل الحصول على عدد كثير من المشاهدات التي تعطي لها ارباح كثيره من هذه المنصه شاهد الفيديو