اجدع من سما المصري.. البطل وصل عروسة سعودية صاروخ شديدة الجمال تتحدى اشهر راقصه في مصر والوطن العربي اقوي وصلة ررقص هزة يمين وهزة شمال 10 بلدي بالأبيض و القصير في غرفة ..ومتابع كسحت صافيناز

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر مهم جدا وعلى الفنانه الراقصه الاستعراضيه التي دائما ما تثير اجيال بسبب اطالتها القويه من اشهر الفنانات في مصر والوطن العربي.

قامت الفنانة سما المصري بنشر فيديو لها ترصد من خلاله رحلتها إلى باريس. وكان هذا المرة بالتحديد أثناء زيارتها إلي التحفة التاريخية ” برج ايفل” الشهير حيث ظهرت من خلال الفيديو بملابس

وذلك حين كانت تسير شوارع مدينة باريس الجميلة حتى وصلت إلى برج ايفل والتقطت عدة صور لها مع بعض المتابعين المصريين الموجودين في باريس وفي هذا المقال الحصري عبر موقعنا المتميز الوطني نيوز نرصد لكم المزيد حول خطف الترند بسبب فيديوهات رقصة جديدة لسما المصري.

السيرة الذاتية الخاصة بالفنانة سما المصري

ولدت الفنانة والراقصة سما المصري في محافظة الشرقية. والاسم الحقيقي لها هو سامية أحمد عطية عبدالرحمن ولكنها اشتهرت من خلال أعمالها باسم سما المصري تبلغ من العمر ٤٤ عاما حيث ولدت في عام 15 يوليو عام 1976. وبذلك يكون البرج الفلكي لها هو برج السرطان.