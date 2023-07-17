انت الأن تتابع خبر عندما تحول المشهد الي حقيقة. هججم عليها كالوووحش بسب جمالها وتعالي على اوضة النوم شووف عادل امام عمل معاها ايه وهى امها قاعدة بطولة يسرا والهام شاهين من فيلم الإنس والجن م زق فستانها من شدة جمالها والمخرج يأمر بمواصلة التصوير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانه اسراء موقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الساعات الماضيه وذاكره دوله تصريح لها عن الزعيم عادل امام وايضا الدوله بعض المتابعين فيديو للفنان يسرا معه عادل امام من فيلم رساله الى الوالي وايضا فيلم الانس والجن وفيلم.

وجهت الفنانة يسرا كلمة للفنان عادل إمام؛ بمناسبة الاحتفاء بمشواره الفني في الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تقرر إطلاق اسم الزعيم عليها.

قالت يسرا في رسالتها: “الأستاذ عادل إمام، بالنسبة لي وللفن المصري والعربي حالة استثنائية لن تتكرر مرة أخرى، عادل إمام شال الفن على كتفه مش أقل من 50 سنة، والحقيقة أي دورة تتعمل باسم عادل إمام أمر قليل عليه لأنه حالة استثنائية”.

واختتمت رسالتها قائلة: “ربنا يخليك لينا ويحفظك لينا.. أنت مصدر سعادتنا وضحكتنا وصدر عظيم لابتسامة حقيقية من القلب”

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