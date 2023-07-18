انت الأن تتابع خبر سوف يشيب شعرك من الذي حدث.. أجمل مشهد تم تسريبه في السينما المصريه والعربيه في فيلم رساله الي الوالي بطولة هند صبري مع عادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة براحة يا راجل هو التمثيل كدا انا لسا عذراء.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كلكم لمتابعتكم خبر عن الفنانه التونسيه هند صبري هذه الفنانه التي تعلقت في السينما المصريه والدرامه المصريه والعربيه وقدمت الكثير والعديد من الاعمال الكبيره والغالي للغايه التي نجحت على اثرها في السينما واصبحت واحده من اكثر الفنانات شهره في مصر الوطن العربي.

تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل الفنانة درية أحمد، حيث إنها رحلت في مثل هذا اليوم 3 أبريل عام 2003 وهي في الثمانينيات من عمرها بعد إجرائها عملية جراحية بفرنسا.

اشتهرت درية أحمد بخفة دمها وصوتها العذب الذى جعلها أبرز نجمات الزمن الجميل، ورغم عدم رغبتها في دخول ابنتها الفنانة سهير رمزى مجال التمثيل، إلا أن بعد إلحاحها الكبير وافقت ولكنها ضحت بفنها واعتزلت التمثيل والغناء حتى تتفرع لابنتها.