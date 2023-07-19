انت الأن تتابع خبر براحة عليا الله يسترك هو التمثيل كدا.. فضييحة عادل امام مع ملكة جمال الفنانة يسرا في مشهد ممنوع من العرض صرااخ وااهات هستيرية من الفنانة باعلي صوت.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم التداول فيديو قوي للغايه للفنانه يسرا مع الزعيم عادل امام في مشهد قوي الغايه من احداث مشاهد عادل امام مع الفنانه يسرا التي تعد واحده من اشهر الفنانين في الوطن العربي.

مقدمه يسرا العديد من الاعمال الكبيره اضافه الى ذلك عملت سفيرة للنوايا الحسنه والكثير من الاعمال الخيريه

سفيرة للنوايا الحسنة

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اختيرت في عام 2006 كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائي وذلك في احتفال أقيم في حديقة الأزهر بالقاهرة، من جهتها أكدت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اختيارها جاء لشهرتها الواسعة في الوطن العربي.

واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة ورحلتها الفنية الطويلة لأكثر من 25 عاما قدمت خلالها أدوارا متنوعة عن القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية من خلال السينما والتليفزيون ومشاركتها للعديد من الجمعيات الأهلية في نشاطاتهم الاجتماعية.