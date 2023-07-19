الفتاة الني حيرت الجميع. فيديو مسرب من حفل زفاف بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال الفتاة صاحبة الفستان الازرق اللي ررقصت في فرح صحبتها واشعلت التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي فيفي عبده وسما المصري.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - سيدة الفستان الأزرق التي أصبحت حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي؟، هي سيدة في العشرينيات من عمرها من محافظة الدقهلية، وكانت تحضر حفل زفاف صديقتها الأقرب إليها، فجأة تحولت إلى تريند وتصدرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة تهدد استقرار حياتها الزوجية، فماذا حدث وكيف تطورت القصة بهذا الشكل؟

كانت «ياسمين»، ابنة محافظة الدقهلية، تحضر حفل زفاف صديقتها «الأنتيم»، فعبرت عن فرحتها بالرقص طوال الفرح مؤدية حركات لفتت أنظار الجميع دون أن تدرك أن أحد المعازيم صورها بالفيديو ونشر الفيديو على موقع تيك توك، لينتشر بسرعة البرق ويصل إلى زوجها الذي هددها بالطلاق- بحسب ما أكدت «ياسمين» في فيديو لها انتشر على موقع «الفيس بوك».

وقد جاء في حيثيات الحكم أن مفاد النص فى المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فوتغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة ، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.