انت الأن تتابع خبر عدت سما المصري. بدون خجل رجل عجوز فى وصلة رقص فشر اجدع راقصة ومشاهد : ضيع فيفي عبده وصافيناز ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سما المصري (15 يوليو 1976)واسمها الحقيقي سامية، هي راقصة مصرية وممثلة ومغنية، عملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني

أنهت دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية تحصلت على ليسانس آداب وتربية.[6] ونزحت للقاهرة وحدها وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة تركته ثم عملت فترة بالبورصة في العلاقات العامة. التسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر رجل عجوز يسمع نغمات موسيقية ويرقص فى احد المناسبات.

ويوضح مقطع الفيديو حركات الرجل التى يؤديها بخفة وإثارة وكأنه شاب صغير، واستعرض العجوز الرقص فى بث مباشر على الهواء على أحد مواقع وسائل التواصل