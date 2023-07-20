انت الأن تتابع خبر أغرب حفل زفاف في العالم العربي.. بالبيكيني عروسة تونسية تفعل المستحيل ترقص مع عريسها بملابسها الداخلية بدون خجل والجمهور مصدوم.. لن تصدق رد العريس غير متوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حفل ل الزفاف يتم التحضير له منذ فترة كبيرة وخصوصا للعريس والعروسة، ولكن ما حدث مع هذه العروس التونسية غريب للغاية وجعلها حديث التواصل الاجتماعي.

في واقعة غريبة لا تتكرر كثيرًا، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس ترتدي «بيكيني» وتؤدي رقصة «ستربتيز»

في بداية الفيديو توجهت العروس إلى عريسها ونزعت إزارا كانت تربطه حول خصرها ووضعته حول عنقه، لتكشف عن ملابسها الداخلية.

عقب ذلك سحبت العروس عريسها بالإزار حول عنقه، ثم تركته لأداء رقصات على عمود، فيما يعرف بـ«رق»، في مشهد أثار إعجاب واندهاش الحضور وفق .