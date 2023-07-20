انت الأن تتابع خبر فيديو التريند. فيديو البنت اللي رقصت في فرح صحبتها جننت الشباب بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال ركنت سما المصري وصافيناز علي الرف!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت صاحبة الفستان الأزرق التريند في الساعات الماضية، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي على فيديو رقصها المثير بين المؤيد والمعارض.

بدأت القصة برقص فتاة ترتدي فستانا باللون الأزرق في فرح صديقتها بمركز السنبلاوين بالدقهلية وجاملت الفتاة صديقتها بالرقص وكان واضحا عليها مدى سعادتها، ولكن وصلة الرقص كانت طويلة مما جعل الكثير من المدعوين يقومون بتصويرها ومن هنا بدأ الفيديو بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت ياسمين صاحبة الفستان الأزرق بتحرير محضر ضد مصور الفيديو، قائلة: “أنا بيتي هيتخرب وجوزي هيطلقني، أنا عمري ما رقصت في فرح حد، أنا كنت فرحانة بصحبتي، اعتبروني اختكم وامسحوا الفيديو”.