انت الأن تتابع خبر لن تصدق ما فعلته داخل الحمام في بث مباشر.. الراقصة سما المصري خطفت جمهور صافيناز والخيار في الحمام لن تتخيل اين.. والجمهور كسحتي شمس الكويتية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وبعد اعترافها الخطير بممارسة تلك العادة وهى شم اصابع قدميها قام البعض بتوجيه الشتائم لها والبعض بحظرها حتى لا يراها ولا يرى صورها وعاداتها الغير لائقة . وعلق احدهم قائلا ” سما المصرى من الاغراء بمؤخرتها الى شم اصابع قدميها يا قلبى لاتقرف ”

راقصة مثيرة للجدل:

وكتب اخر يقول ” كيف لفنانة تفعل ذلك ، وتعترف بذلك اعتقد انها غير سليمة عقليا “وسما المصرى راقصة مصرية دائما تثير الجدل وتخلق حاله حولها من الصراع بينها وبين الجماهير التى لاتقبل الخطا .

حتى فى المناسبات الجميلة تستطيع سما ان تقلب الاجواء من اجواء هادئة الى عواصف ورياح واتربة وغبار وضجيج وصخب واذا لم تفعل ذلك فبالتأكيد لاتكون سما المصرى .