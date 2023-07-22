انت الأن تتابع خبر لمده ساعه البطل .. المهره رانيا يوسف بالمايوة ومتابع حرام عليك كفاااايه كده انا تعبببببت اتفرج علي الدلع والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اثار الفنانه رانيا يوسف الجدل مجددا بعد قيامها في نشر صوره لها وهي بالمايوه على البحر في احد الشواطئ الشهيره بمدينه لبنان ظهرت بالمايوه الذي كشف المحظوظ وانتشرت الصوره بطريقه كبيره واثار الجدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي شاهد الفيديو الكامل قبل الحذف.

اشتهرت الفنانه رانيا يوسف لانها تقوم بنشر صور لها وفيديوهات عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك وعلى منصه تيك توك وهي تقوم بارتداء ملابس شفافه والقيام بنشر هذه الملابس والصور عبر صفحتها خلال الايام الماضيه شاركت الفنانه رانيا يوسف صوره لها في احد المهرجانات السينمائيه وهي ترتدي فستان شفاف اسود كشف ما تحته اثارت بعدها الجدل وحصد هذا فستان على جدل واسع من الجمهور والمتابعين لها بسبب كشف الفستان المستور.