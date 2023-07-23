انت الأن تتابع خبر للكبار فقط كيوم ولدتها أمها .. القشطة ملكة جمال سما المصري تفعل المستحيل وتكشف جمال جسدها” للجمهور علشان يتمتع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، صورة جديدة لها عرضت فيها صدرها، كالعادة، وأصرت على تصويره حتى تؤمن نسبة مشاهدة عالي في البث المباشر.

وتداول رواد “يوتيوب” فيديو لعدد من المشاهد الجرئية للفنانة سما المصري، إعتبروها أنها تخطت في تلك المشاهد كل الخطوط الحمراء.

وفي الفيديو، تظهر سما وهي ترتدي ملابس غير لائقة على الإطلاق كالمايوة وغيرها من الملابس الجريئة.

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد