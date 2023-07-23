صنف بأجرأ مشهد من فيلم رساله الي الوالي.. بطولة المومس الفاضلة يسرا مع الزعيم عادل امام في مشهد ممنوع من العرض

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رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه يسرا اللوزي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي

تحدثت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن تجربتها في فيلم “جروب الماميز”، والتي تشبه حياتها الخاصة مع بناتها.

وحل صنّاع فيلم “جروب الماميز” المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام في دور العرض السينمائي، ضيوفا على برنامج “معكم منى الشاذلي”، على قناة “cbc” المصرية

وقالت يسرا اللوزي إن تجربة الفيلم مهمة جدا، ورغم أنه من الأفلام الكوميدية إلا أنّه ناقش قضية مهمة للغاية، وهي قضية الولاية التعليمية، وفكرة مسؤولية الآباء تجاه مستوى التعليم الذي يتلقاه الأبناء

وأكدت يسرا اللوزي أنها تهتم بكل تفاصيل بناتها بنفسها، لا سيما أثناء فترة وجودها في المنزل بعيدا عن التمثيل، قائلة: “لما يكون معنديش تصوير ببقى 24 ساعة معاهم”.

وظهرت يسرا اللوزي على جمهورها في برنامج “معكم منى الشاذلي” بإطلالة رسمية، وهي عبارة عن “بدلة أنيقة بلون أزرق”.