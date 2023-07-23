انت الأن تتابع خبر لن تصدق ماذا حدث في تونس .. عروسة تونسية خارقة الجمال تخلع كل ملابسها قطعة قطعة وأظهرت مناطقها الحساسة أمام الجميع وترقص بالبيكيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى حفلات الزفاف ظهرت فيه العروس وهي ترقص بالبكيني.

وظهر العريس داخل الفيديو وهو يشاهد عروسه تلعب «أكروبات»، ويبدو أنها كانت فقرة ضمن حفل الزفاف.

وعند انتهاء العروس من تلك الفقرة، وضعت قطعة القماش التي كانت تربـ. ـطها على وسطها على رقبة العريس، لتظهر في النهاية مرتدية البكـ. ـيني فقط.

كما وأثار مقطع الفيديو الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، و عبر كثير من المتابعين عن دهشتـ. ـهم تجاه ظهور العروس بهذا الشكل، خاصة وأنها في بلد عربية وتتبـ. ـع العادات والتقاليد الشرقية، بحسب تعبيرهم

وفي المقابل دافع بعض المتابعين عن العروس حيث كتب احد التعليقات : «ياخي الرجـ. ـال اللي مستغربة مالكم كلكم تحبو بنات مثل هذه، الفرق أنه العريس هذا شخصيته واضحـ. ـة و صريحة والبنية واضحة و صريحة وقابلين بعضهم و يحبو بعضهم مش متخبيين، وعندهم من الجرأة بأن يظهروا على السوشيال مـ. ـيديا، والبنات اللي تهاجمها انتي تتمني تكون جريئة كيفها.. هما تصرفو علي طبيعـ. ـتهم وافكارهم طبقوها في عرسهم، عندنا تناقضات كتير».