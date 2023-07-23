انت الأن تتابع خبر اغرب حفل زفاف.. عروسة بالبيكيني أشعلت غرائز الرجال بفيديو قوي من حفل زفافها خلعت ملابسها قطعة قطعة أمام الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عروس البيكيني ترقص “ستربتيز” في بداية الفيديو، توجهت العروس إلى عريسها ونزعت إزارا كانت تربطه حول خصرها ووضعته حول عنقه، لتكشف عن ملابسها الداخلية.

وبعد ذلك، سحبت العروس عريسها بالإزار حول عنقه، ثم تركته لأداء رقصات على عمود، فيما يعرف بـ”رقص الاستربتيز”، في مشهد أثار إعجاب الحضور.

في واقعة لا تتكرر كثيرًا، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس تونسية ترتدي “بيكيني” وتؤدي رقصة “ستربتيز”.

ونشر المذيع التونسي علاء الشابي، مقطع فيديو من حفل زفاف، قيل إنه أقيم في تونس، يظهر العريس وهو يشاهد عروسه تتمايل وتلعب “أكروبات”.

انتقادات لـ”عروس البيكيني”

وقال متابع: “كان فيكم خير وشرف، ماذا حدث!”، وكتبت أخرى : “نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية بفقد الحياء وتدني الأخلاق والقيم والمبادئ، عظم الله أجرنا”.

في المقابل، دافع آخرون عن العروس، وكتبت متابعة: “ياخي الرجال اللي مستغربة مالكم كلكم تحبون بنات مثل هذه، الفرق أنه العريس هذا شخصيته صريحة”.