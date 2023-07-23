انت الأن تتابع خبر بدون خجل كيوم ولدتها .. عروسه مصريه خارقة الجمال تتحدي اشهر الراقصات صافيناز وسما المصري بوصله رقص شرقي جديده هزة يمين وهزة شمال بالفستان الأزرق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم هذه الخبره التي تصدر موقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضيه بعدما تداول فيديو لفتاه تقوم بوصه رقص في حفل زفافيات وكان في هذا الحفل العديد من الراقصه اثارت اعجاب بسبب وصفه التي قامت بها الكثيرون بما فعلتهم

تعتبر ليله الزفاف من افضل واشر الليالي الكثير من الشباب والشبات في هذه الليله تعتبر ليله العمر ويريد الكلى الزوجين فعل فيها ما يجعلونه يتذكرونه طوال عمرهم.

ولكن هذه المره فاجات هذه العروسه الكثيرون حيث قامت بوصله رقص قويه للغايه اظهر جمالها وتحدث بها سما المصري ورهف القنوت والكثير من الفنانات.

وما زاد الان غرابه حيث اراد العريس ان زوجته وبدا وكانه سعيد بما تفعله زوجته في حفله الزفاف هذه

لتحقيق اكبر عدد من المتابعين وبعدها يحقق اكثر الارباح تعتبر علم المنصات في الاوقات الحاليه هي عباره عن سلعه يقوم البعض باستخدامها بشكل الايجابي والبعض الاخر يقوم باستخدامها بالشكل السلبي وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره جدلا واسع.. شاهد المشهد قبل الحذف