انت الأن تتابع خبر بدون خجل أو حياء. وصلة رقص مثيرة لطالبة صاروخ فى الفصل يتصدر تريند جوجل و يحقق 50 مليون مشاهدة ومتابع :مسحت سما المصري و صافيناز!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة مصرية محجبة ترتدي الزي المدرسي بإحدى المدارس الثانوية أثناء وجودها داخل الفصل الدراسي، وهي تستعرض فنون الرقص في وصلة شرقية على أنغام موسيقى شعبية وتضع “شال” على خصرها.

وتعليقاً على المقطع قال مسئول بالتعليم ، إن الفيديو المتداول ويتضمن قيام طالبة بإحدى المدارس بالرقص بطريقة احترافية داخل الفصل، تم تصويره من خمس سنوات، وتم التأكد من ذلك بعد البحث إلكترونياً عن الفيديو، من خلال إدارة التطوير التكنولوجي بالوزارة، بحسب ما نقلته صحيفة “الأهرام”.

وأضاف المسئول ،أن الوزارة لم تتعرف على المدرسة، التي تم تصوير هذا المقطع بها، ولم يتحدد ما إذا كان الفيديو تم تصويره في مدرسة خاصة أو حكومية.