انت الأن تتابع خبر للكبار فقط.. اقوى مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة ملكة الاغر اء سهير رمزي ويسرا مع فنان مشهور هجم عليها كالوحش بسب جمالها والمخرج يأمر بمواصلة التصوير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك المخرج عمرو عرفة، متابعيه مشهد النهاية من مسلسل ” أحلام سعيدة” عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا:” غادة اتفرمت و يسرا كانت بتضحك من قلبها و مى إحتاست”.

وعرض مسلسل “أحلام سعيدة”، طوال شهر رمضان المنقضى على قناة On ، والمسلسل من بطولة كل من: يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاث سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

أعربت الفنانة يسرا عن إعجابها بالفنانة شيماء سيف، قائلة: ” كانت شخصية صدفة لايقة عليها جداً وشيماء شخصية كوميدية غير طبيعية ممكن تضحك “الكراسي”