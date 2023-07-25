انت الأن تتابع خبر صنف باقوى مشهد في النت.. بدون خجل أو حياء فلاحه مصريه شقراء ولعت النت تتحدي أشهر راقصة في مصر والوطن العربي بوصلة رقص قوية من داخل غرفه نومها هزة يمين وهزة شمال.. والجمهور اتفرج على الدلع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن رقص فلاحة مصريه فائقه الجمال وهي تقوم بوصله رقص قوية هزة يمين وهزة شمال أظهرت جمالها تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي بوصلة رقص.

اشعلت الراقصه صافيناز حماس الشباب والمراهقين بعد قيامها بقضاء العطله الصيفيه في احد الشواطئ الشهيره بمدينه الغردقه وظهرت الراقصه صافيناز وهي ترتدي البكيني الابيض الشفاف واظهرت المحظور وكشفت عن اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا يعرض الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول تابع التفاصيل.

نالت الفنانه والراقصه صافيناز اعجاب الكثير من الجمهور المتابعين لها عبر صفات الرسميه على فيسبوك بعد قيامها بنشر فيديو مدته ربع ساعه وهي تقوم بوصله رقص على احد الشواطئ الشهيره بمدينه الغردقه وكانت ترتدي البكيني الشفاف واظهرت مع تحته جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه شاهد الفديو بالكامل قبل الحذف.

تعتبر منصه اليوتيوب من اهم المنصات داخل الوطن العربي وخارجه وتعمل على اعاده المشاهد والافلام الممنوعه من العرض والتي حصلت على عدد كبير من المشاهدات ونشرها مره اخري.