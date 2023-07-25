انت الأن تتابع خبر القشطة ملكة جمال مصر سما المصري ترقص ببدلة رقص ضيقة جدا وتخرج منها في غرفه نومها بالاحمر المكشوف .. والجمهور غلبت فيفي عبده وانجي خوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجه مواقع التواصل الاجتماعيه مؤخرا بعد نشر سما المصري المصري مقطع فيديو جديد على صفحه الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت سما المصري قوي للغايه جارتها تصبر مواقع التواصل الاجتماعيه والتي احدث الضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما تقوم به من نشر فيديوهات لا تليق بها.

ولا تليق في الدوله التي تعيش فيها انها سما المصري التي دائما ما تقوم بنشر الفيديوهات القويه والجريئه لها والتي تعمل على جذب عدد كبير جدا من المتابعين.

حيث ظهرت المصري في مقطع فيديو جديد لها وهي تقوم بوصله رقص كالمعتاد في غرفه نومها ويدفن بعض الحركات القويه والجريئه منها للغايه والتي تعبر عن انوثتها وجمالها ورشاقتها.

بطريقه رائعه جدا حيث كانت تتغزل في راسها وهي ترتدي عبايه من اللون الاحمر الضيقه للغايه التي كادت ان تمزق جسدها كما وصفها للمتابعين والنقاد.