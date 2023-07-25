شاهد .. صاروخ أرض أرض .. الغندورة ديمي روز تستعرض حجم صدرها بحمالة صدر رقيقة جداً وشفافة وبصور جريئه للغاية !!

انت الان تتابع خبر صاروخ أرض أرض .. الغندورة ديمي روز تستعرض حجم صدرها بحمالة صدر رقيقة جداً وشفافة وبصور جريئه للغاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صور عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام،

إستعرضت فيها صدرها الكبير بملابس شبه عاريةالتقطت روز السيلفي بطريقة أظهرت صدرها بشكل واضح.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ديمي الجدل وتستعرض جسمها فمؤخرا نشرت مقطع فيديو لها وهي تقود دراجة

وتجول في الشوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر يتكونمن حمالة صدر فاضحة وسترينغ.